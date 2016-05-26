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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:15
Re: Універсал (Universal Bank)
Так Вашими молитвами и дальше поддерживать будут. Ведь судьи кто? Или Вы считаете что можно снять сериал про банкира и после того, как толпа просмотрит сериал можно будет банки через плечо бросать?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:11
Re: Універсал (Universal Bank)
Як1 п1дстави так твердо утверждать?
Есть интерес зал1зти в Универсал больше Фонда. Стоит ли?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:16
Коли читаєш таке - то зразу хочеться. Але здоровий глузд підказує - не більше Фонда.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:25
jay2004 - красно дякую за нагадування.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:51
Re: Універсал (Universal Bank)
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