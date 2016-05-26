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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 662663664665

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:15

Re: Універсал (Universal Bank)

Так Вашими молитвами и дальше поддерживать будут. Ведь судьи кто? Или Вы считаете что можно снять сериал про банкира и после того, как толпа просмотрит сериал можно будет банки через плечо бросать?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:11

Re: Універсал (Universal Bank)

  sinowi написав:. А Универсал назло вам всем стоять будет и дальше. Утверждаю.


Як1 п1дстави так твердо утверждать?
Есть интерес зал1зти в Универсал больше Фонда. Стоит ли?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:16

  Goodman написав:
  sinowi написав:. А Универсал назло вам всем стоять будет и дальше. Утверждаю.


Як1 п1дстави так твердо утверждать?
Есть интерес зал1зти в Универсал больше Фонда. Стоит ли?


Коли читаєш таке - то зразу хочеться. Але здоровий глузд підказує - не більше Фонда.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:25

jay2004 - красно дякую за нагадування.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:51

Re: Універсал (Universal Bank)

  jay2004 написав:не більше Фонда.

Золотые слова!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:52

  Goodman написав:
  sinowi написав:. А Универсал назло вам всем стоять будет и дальше. Утверждаю.


Як1 п1дстави так твердо утверждать?
Есть интерес зал1зти в Универсал больше Фонда. Стоит ли?

ПаЦіЄнТ уЖе рАнІшЕ ВиКлАв сВоЇ АрГуМеНтИ І СтВеРдЄу, Що тАкИ ЗаНіС БіЛьШе фОнДа
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:56

Re: Універсал (Universal Bank)

  klug написав:ПаЦіЄнТ уЖе рАнІшЕ ВиКлАв сВоЇ АрГуМеНтИ І СтВеРдЄу, Що тАкИ ЗаНіС БіЛьШе фОнДа


єтіть калатіь поламав усі очі!
як таке можна :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:55

klug то новости уровня Вересня2019, а что сейчас на дворе?
ПАЦиМент пишет за маршрутку - то там 18+7, шоб все знали, кто захочет сьездить на Автозаводскую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:50

greenozon
вирус Петя
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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