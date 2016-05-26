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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 09:01

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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:12

  sinowi написав:Так Вашими молитвами и дальше поддерживать будут. Ведь судьи кто? Или Вы считаете что можно снять сериал про банкира и после того, как толпа просмотрит сериал можно будет банки через плечо бросать?

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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:28

Re: Універсал (Universal Bank)

Знакомые все лица.
Вот все и раскрылось и так дешево. Кто то кому то поставил задачу - банк расшатывать, вот и отрабатывают по полной, а я еще сомневался. Эти же персонажи в свое время тут ПиБ расшатывали и всрались, а ПиБ на высоте назло всем Гадам оказался, не подвел ни одного вкладчика - ни копейки там не пропало. А Универсал? - максимум плохого из того, что с ним может произойти - так это воссоединение с Таскомбанком. Так что - помните мое слово - Не дождетесь.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:55

Re: Універсал (Universal Bank)

Это для тех, которые рады чужому горю и даже не в состоянии это скрыть.
Мое личное кредо - это риск. Незабываемые ощущения - особенно когда риск оказался оправданным. За всю мою жизнь - я был ограблен лишь ФиКом. По подлому. Я туда вложил валюту под Фонд, а банда гривну обесценила и я по крупному попал. В 2015 году мне удалось немного денег спасти и ФиК закрыл двери. И я включил свой мозг, а мозг меня никогда еще не подводил. Я составил график в котором ФиК условно работает и дает своим клиентам 10% годовых. Далее я вывел из безопасной зоны валюту в Украину и переведя ее в гривню раскидал по банкам. Медленно, но стал догонять, за 4,5 года беспрерывного риска я вернул награбленное бандой на 120% - потом гривну вновь перевел в валюту и отправил в безопасное место на Земле.
А вот риск полного краха в этой гонке я банде никогда не прощу.
Я всегда по полной презирал тех нелюдей, которые радуются чужому неуспеху.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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