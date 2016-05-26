Додано: Чет 06 лют, 2020 12:55

Это для тех, которые рады чужому горю и даже не в состоянии это скрыть.

Мое личное кредо - это риск. Незабываемые ощущения - особенно когда риск оказался оправданным. За всю мою жизнь - я был ограблен лишь ФиКом. По подлому. Я туда вложил валюту под Фонд, а банда гривну обесценила и я по крупному попал. В 2015 году мне удалось немного денег спасти и ФиК закрыл двери. И я включил свой мозг, а мозг меня никогда еще не подводил. Я составил график в котором ФиК условно работает и дает своим клиентам 10% годовых. Далее я вывел из безопасной зоны валюту в Украину и переведя ее в гривню раскидал по банкам. Медленно, но стал догонять, за 4,5 года беспрерывного риска я вернул награбленное бандой на 120% - потом гривну вновь перевел в валюту и отправил в безопасное место на Земле.

А вот риск полного краха в этой гонке я банде никогда не прощу.

Я всегда по полной презирал тех нелюдей, которые радуются чужому неуспеху.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.