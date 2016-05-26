klug
Стресс наше всьо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 09:01
klug
Стресс наше всьо
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:12
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:28
Re: Універсал (Universal Bank)
Знакомые все лица.
Вот все и раскрылось и так дешево. Кто то кому то поставил задачу - банк расшатывать, вот и отрабатывают по полной, а я еще сомневался. Эти же персонажи в свое время тут ПиБ расшатывали и всрались, а ПиБ на высоте назло всем Гадам оказался, не подвел ни одного вкладчика - ни копейки там не пропало. А Универсал? - максимум плохого из того, что с ним может произойти - так это воссоединение с Таскомбанком. Так что - помните мое слово - Не дождетесь.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:55
Re: Універсал (Universal Bank)
Это для тех, которые рады чужому горю и даже не в состоянии это скрыть.
Мое личное кредо - это риск. Незабываемые ощущения - особенно когда риск оказался оправданным. За всю мою жизнь - я был ограблен лишь ФиКом. По подлому. Я туда вложил валюту под Фонд, а банда гривну обесценила и я по крупному попал. В 2015 году мне удалось немного денег спасти и ФиК закрыл двери. И я включил свой мозг, а мозг меня никогда еще не подводил. Я составил график в котором ФиК условно работает и дает своим клиентам 10% годовых. Далее я вывел из безопасной зоны валюту в Украину и переведя ее в гривню раскидал по банкам. Медленно, но стал догонять, за 4,5 года беспрерывного риска я вернул награбленное бандой на 120% - потом гривну вновь перевел в валюту и отправил в безопасное место на Земле.
А вот риск полного краха в этой гонке я банде никогда не прощу.
Я всегда по полной презирал тех нелюдей, которые радуются чужому неуспеху.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:52
Re: Універсал (Universal Bank)
ет куда дозвольте поцікавитись!?
+50грн !
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:58
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:34
Ви просите пояснити відношення банку до власного продукту?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:59
Re: Універсал (Universal Bank)
Прошу пояснить связь между преимуществами гороховой Айрон-карты (безлимитные лаунжи, фаст-лайны и прочие плюшки, не зависящие от оборотов по карте) и платиновой Визы, которой можно разжиться, оформляя депозит в Универсале. В агитках Гороховского такая Виза как раз именуется "картами других банков", ибо по ней разве что на Убере в аэропорт можно прокатиться со скидкой. Для остального обязателен оборот от 5 тыс/мес.
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:34
Кащей
На платинову Візу потрібно занести 150к, а на залізну картку два фонди. Вище саме обговорювалась доцільність перевищення ліміту ФГВФО для отримання певних переваг, зокрема і таких.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:04
Re: Універсал (Universal Bank)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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