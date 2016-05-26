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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:06

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:Це яку за 5000 давали...чи то інша?


Так , уже зм1на пр1ор1тет1в.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:10

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це яку за 5000 давали...чи то інша?


Так , уже зм1на пр1ор1тет1в.

:shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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