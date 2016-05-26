Так , уже зм1на пр1ор1тет1в.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:06
Re: Універсал (Universal Bank)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:10
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:32
1) офіційне повідомлення;
2) повідомлення від форумчанина;
3) конкретно вам відповідав, що ваша інформація не актуальна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:38
Винен, протупив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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