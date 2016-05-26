Так , уже зм1на пр1ор1тет1в.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:06
Re: Універсал (Universal Bank)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:10
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:32
1) офіційне повідомлення;
2) повідомлення від форумчанина;
3) конкретно вам відповідав, що ваша інформація не актуальна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:38
Винен, протупив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:51
Re: Універсал (Universal Bank)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:53
Вы только не обижайтесь. В данном вопросе любые знания мало чем помогут. Могу лишь сказать, что деньги отправлены за пределы таможенного пространства Украины. И совсем не туда, куда их отправляют те, которых украинцы выбрали в качестве своих благодетелей - а ума им не выделили и грамотности также. Единственное что у благодетелей имеется - это патологическое желание красть все вообще, в том числе что хорошо лежит также, но хоть крали бы красиво, а то и это не умеют. Либо откаты, либо выигранные тендеры в основном.
Знают, что набравшись по полной, окажутся в Англии, яркий пример Божественная Госпожа Гонтарева.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:33
Re: Універсал (Universal Bank)
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:30
Re: Універсал (Universal Bank)
где посмотреть кросскурс евродоллар? кто-то пользовался на практике?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:44
Скажите тут бывает представитель?
Хотелось узнать по поводу депозита в франках.
Многие ресурсы дают ссылку на универсалбанк, но на сайте такого депо не видно и горячая линия говорит, что нет.
Значит у ресурсов устаревшая информация или сам депозит тщательно скрыт? Может представитель прояснит?
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