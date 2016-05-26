З серпня не було. Марно чекати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:16
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 08 лют, 2020 13:16
ukrprom2014
Госпожа Гонтарева хотела перевоплотиться в Богиню, а сил хватило лишь на перевоплощение в Дьявола. А теперь МВФ запретил предствителям Украины на ее образ даже изредка посматривать. То ли еще будет?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:08
Дивлюсь на тітоньку Го більш з позитивом.
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