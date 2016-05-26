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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:16

  рюрик написав:Скажите тут бывает представитель?

З серпня не було. Марно чекати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:16

ukrprom2014

Госпожа Гонтарева хотела перевоплотиться в Богиню, а сил хватило лишь на перевоплощение в Дьявола. А теперь МВФ запретил предствителям Украины на ее образ даже изредка посматривать. То ли еще будет?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:08

  sinowi написав:ukrprom2014

Госпожа Гонтарева хотела перевоплотиться в Богиню, а сил хватило лишь на перевоплощение в Дьявола. А теперь МВФ запретил предствителям Украины на ее образ даже изредка посматривать. То ли еще будет?

Дивлюсь на тітоньку Го більш з позитивом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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