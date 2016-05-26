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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:06

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:Це яку за 5000 давали...чи то інша?


Так , уже зм1на пр1ор1тет1в.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:10

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це яку за 5000 давали...чи то інша?


Так , уже зм1на пр1ор1тет1в.

:shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це яку за 5000 давали...чи то інша?


Так , уже зм1на пр1ор1тет1в.

:shock:

1) офіційне повідомлення;
2) повідомлення від форумчанина;
3) конкретно вам відповідав, що ваша інформація не актуальна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:38

Винен, протупив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:51

Re: Універсал (Universal Bank)

  klug написав:3) конкретно вам відповідав, що ваша інформація не актуальна.


Dura Lex Sed Lex
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:30

Re: Універсал (Universal Bank)

где посмотреть кросскурс евродоллар? кто-то пользовался на практике?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:44

Скажите тут бывает представитель?
Хотелось узнать по поводу депозита в франках.
Многие ресурсы дают ссылку на универсалбанк, но на сайте такого депо не видно и горячая линия говорит, что нет.
Значит у ресурсов устаревшая информация или сам депозит тщательно скрыт? Может представитель прояснит?
рюрик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:05

  рюрик написав:Скажите тут бывает представитель?
Хотелось узнать по поводу депозита в франках.
Многие ресурсы дают ссылку на универсалбанк, но на сайте такого депо не видно и горячая линия говорит, что нет.
Значит у ресурсов устаревшая информация или сам депозит тщательно скрыт? Может представитель прояснит?

В Сіми має бути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:16

  рюрик написав:Скажите тут бывает представитель?

З серпня не було. Марно чекати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:16

Re: Універсал (Universal Bank)

Девиз -мне ничего не надо, пусть все что у меня есть отнимут при условии, что и у остальных все отнимут - это не мой девиз. Мой девиз - я хочу, чтоб у меня все было что душа пожелает и у других тоже пусть все будет.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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