пишуть що додихає воно вже
навіть у московських змі таке пишуть
за стількох вбитих по всьому світу - логічний був би кінець
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:36
Додано: Суб 08 лют, 2020 15:04
Додано: Суб 08 лют, 2020 16:10
Re: Універсал (Universal Bank)
Жаль, что отделений по районах УЖЕ НЕМА. Я бы прибыл на фасаде.
Мальдивский банки резал, оманский - ставки режет. Они могут созидать?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:06
Re: Універсал (Universal Bank)
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