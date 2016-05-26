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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:36
Квесторе_поверніться написав:
А яка роль супостата пу в цьому процесі...не досліджували?
пишуть що додихає воно вже
навіть у московських змі таке пишуть
за стількох вбитих по всьому світу - логічний був би кінець
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:04
sinowi написав:
и у других тоже пусть все будет.
"Всего" - слишком мало, на всех не хватит )
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Додано: Суб 08 лют, 2020 16:10
sinowi написав:
Девиз -мне ничего не надо, пусть все что у меня есть отнимут при условии, что и у остальных все отнимут - это не мой девиз. Мой девиз - я хочу, чтоб у меня все было что душа пожелает и у других тоже пусть все будет.
Жаль, что отделений по районах УЖЕ НЕМА. Я бы прибыл на фасаде.
Мальдивский банки резал, оманский - ставки режет. Они могут созидать?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Нед 09 лют, 2020 00:06
Goodman написав:
омански
Это какой?!
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ukrprom2014
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:14
ukrprom2014 написав: Goodman написав:
омански
Это какой?!
Він же Янелох, ще кажуть, що в голові туман.
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V2
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:48
V2
А шо клоуни вже банчок відкрили?!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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