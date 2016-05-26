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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:36

  Квесторе_поверніться написав:А яка роль супостата пу в цьому процесі...не досліджували?

пишуть що додихає воно вже
навіть у московських змі таке пишуть
за стількох вбитих по всьому світу - логічний був би кінець
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:04

  sinowi написав:и у других тоже пусть все будет.

"Всего" - слишком мало, на всех не хватит )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:10

Re: Універсал (Universal Bank)

  sinowi написав:Девиз -мне ничего не надо, пусть все что у меня есть отнимут при условии, что и у остальных все отнимут - это не мой девиз. Мой девиз - я хочу, чтоб у меня все было что душа пожелает и у других тоже пусть все будет.


Жаль, что отделений по районах УЖЕ НЕМА. Я бы прибыл на фасаде.
Мальдивский банки резал, оманский - ставки режет. Они могут созидать?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:06

Re: Універсал (Universal Bank)

  Goodman написав:омански

Это какой?!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:14

  ukrprom2014 написав:
  Goodman написав:омански

Это какой?!


Він же Янелох, ще кажуть, що в голові туман.
V2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:48

V2
А шо клоуни вже банчок відкрили?!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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