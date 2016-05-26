Жаль, что отделений по районах УЖЕ НЕМА. Я бы прибыл на фасаде.
Мальдивский банки резал, оманский - ставки режет. Они могут созидать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 16:10
Re: Універсал (Universal Bank)
Жаль, что отделений по районах УЖЕ НЕМА. Я бы прибыл на фасаде.
Мальдивский банки резал, оманский - ставки режет. Они могут созидать?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:06
Re: Універсал (Universal Bank)
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:14
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:48
V2
А шо клоуни вже банчок відкрили?!
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:45
Re: Універсал (Universal Bank)
Какие клоуны? Оманский - турецкий - значит кредитвест - верно?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 20:07
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:42
Квесторе_поверніться
А шо, чим не банкір?!
Пузо он яке, ще пінжак малиновий і можна банкувати
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