Universal Bank, а рахунки в франках є в банці?
Які умови користування?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:18
Universal Bank, а рахунки в франках є в банці?
Які умови користування?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:32
Re: Універсал (Universal Bank)
Так, поточний рахунок в пакеті послуг «Легкий»(у валюті UAH, USD, EUR, CHF, GBP, RUB)
Деталі та тарифи
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:43
ОК. Дякую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:53
В Киеве менеджеры прозванивают и предлагают пополнить открытые вклады, даже если на них уже под 200. Есть такое? Или это охота только на вкладчиков ВТБ?
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:29
Це той що під 23,5%?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:34
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:29
Re: Універсал (Universal Bank)
Рисковано
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