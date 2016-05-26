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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 666667668669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:18

Universal Bank, а рахунки в франках є в банці?
Які умови користування?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:32

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:а рахунки в франках є в банці?
Які умови користування?


Так, поточний рахунок в пакеті послуг «Легкий»(у валюті UAH, USD, EUR, CHF, GBP, RUB)

Деталі та тарифи https://www.universalbank.com.ua/paket-lyogkij
Universal Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:43

  Universal Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:а рахунки в франках є в банці?
Які умови користування?


Так, поточний рахунок в пакеті послуг «Легкий»(у валюті UAH, USD, EUR, CHF, GBP, RUB)

Деталі та тарифи https://www.universalbank.com.ua/paket-lyogkij

ОК. Дякую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:53

В Киеве менеджеры прозванивают и предлагают пополнить открытые вклады, даже если на них уже под 200. Есть такое? Или это охота только на вкладчиков ВТБ? :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:29

  Igneus написав:В Киеве менеджеры прозванивают и предлагают пополнить открытые вклады, даже если на них уже под 200. Есть такое? Или это охота только на вкладчиков ВТБ? :wink:

Це той що під 23,5%? :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:В Киеве менеджеры прозванивают и предлагают пополнить открытые вклады, даже если на них уже под 200. Есть такое? Или это охота только на вкладчиков ВТБ? :wink:

Це той що під 23,5%? :wink:

Трошки менше - під 21% :)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:29

Re: Універсал (Universal Bank)

Рисковано
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 06:09

  Igneus написав:В Киеве менеджеры прозванивают и предлагают пополнить открытые вклады, даже если на них уже под 200. Есть такое? Или это охота только на вкладчиков ВТБ? :wink:
в Киеве эти банки часто были рядом,думаю речь привлечь ресурс,так как видят кто активно пополняет ранее открытые под 18,5%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:12

sens
А персональные данные и телефоны на Петровке взяли, ага :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлень: 637
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Подякував: 21 раз.
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