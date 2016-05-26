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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:31

  ukrprom2014 написав:Рисковано

Понимаю.
Помню, в 2014 году читал исповедь сотрудника Дельты на ветке этого банка. Перед увольнением из банка он участвовал в due diligence Универсал банка, который Лагун хотел купить у греков. Так вот, по утверждению этого сотрудника Дельты, 70% кредитов Универсал банка на то время были очень проблемными.
Конечно, после его продажи группе ТАС новый собственник решал проблему долгов. Но поскольку по результатам стресс-тестов НБУ продолжает требовать докапитализации Универсал банка, эта проблема решена не полностью.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:46

  Igneus написав:
  ukrprom2014 написав:Рисковано

Понимаю.
Помню, в 2014 году читал исповедь сотрудника Дельты на ветке этого банка. Перед увольнением из банка он участвовал в due diligence Универсал банка, который Лагун хотел купить у греков. Так вот, по утверждению этого сотрудника Дельты, 70% кредитов Универсал банка на то время были очень проблемными.
Конечно, после его продажи группе ТАС новый собственник решал проблему долгов. Но поскольку по результатам стресс-тестов НБУ продолжает требовать докапитализации Универсал банка, эта проблема решена не полностью.

Моня наколядував прибутку...можуть докапіталізовуватись...скільки там в капітал потрібно долити?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  ukrprom2014 написав:Рисковано

Понимаю.
Помню, в 2014 году читал исповедь сотрудника Дельты на ветке этого банка. Перед увольнением из банка он участвовал в due diligence Универсал банка, который Лагун хотел купить у греков. Так вот, по утверждению этого сотрудника Дельты, 70% кредитов Универсал банка на то время были очень проблемными.
Конечно, после его продажи группе ТАС новый собственник решал проблему долгов. Но поскольку по результатам стресс-тестов НБУ продолжает требовать докапитализации Универсал банка, эта проблема решена не полностью.

Моня наколядував прибутку...можуть докапіталізовуватись...скільки там в капітал потрібно долити?

Вітаю із поверненням :)
А по суті банку Універсал треба було у 2019 році за несприятливим сценарієм поповнити капітал, з урахуванням здійснених заходів, ще на 423 млн.грн.: https://bank.gov.ua/files/oALUrXBwHLWrwmD
Igneus
 
Повідомлень: 421
З нами з: 29.08.18
Подякував: 131 раз.
Подякували: 245 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:22

Igneus, і Вам наше з кісточкою. Радий що не забуваєте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32396
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
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  #<1 ... 667668669670
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