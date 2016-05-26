Понимаю. Помню, в 2014 году читал исповедь сотрудника Дельты на ветке этого банка. Перед увольнением из банка он участвовал в due diligence Универсал банка, который Лагун хотел купить у греков. Так вот, по утверждению этого сотрудника Дельты, 70% кредитов Универсал банка на то время были очень проблемными. Конечно, после его продажи группе ТАС новый собственник решал проблему долгов. Но поскольку по результатам стресс-тестов НБУ продолжает требовать докапитализации Универсал банка, эта проблема решена не полностью.
Понимаю. Помню, в 2014 году читал исповедь сотрудника Дельты на ветке этого банка. Перед увольнением из банка он участвовал в due diligence Универсал банка, который Лагун хотел купить у греков. Так вот, по утверждению этого сотрудника Дельты, 70% кредитов Универсал банка на то время были очень проблемными. Конечно, после его продажи группе ТАС новый собственник решал проблему долгов. Но поскольку по результатам стресс-тестов НБУ продолжает требовать докапитализации Универсал банка, эта проблема решена не полностью.
Моня наколядував прибутку...можуть докапіталізовуватись...скільки там в капітал потрібно долити?
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Понимаю. Помню, в 2014 году читал исповедь сотрудника Дельты на ветке этого банка. Перед увольнением из банка он участвовал в due diligence Универсал банка, который Лагун хотел купить у греков. Так вот, по утверждению этого сотрудника Дельты, 70% кредитов Универсал банка на то время были очень проблемными. Конечно, после его продажи группе ТАС новый собственник решал проблему долгов. Но поскольку по результатам стресс-тестов НБУ продолжает требовать докапитализации Универсал банка, эта проблема решена не полностью.
Моня наколядував прибутку...можуть докапіталізовуватись...скільки там в капітал потрібно долити?
Вітаю із поверненням А по суті банку Універсал треба було у 2019 році за несприятливим сценарієм поповнити капітал, з урахуванням здійснених заходів, ще на 423 млн.грн.: https://bank.gov.ua/files/oALUrXBwHLWrwmD
Igneus, і Вам наше з кісточкою. Радий що не забуваєте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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