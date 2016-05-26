Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:32

Igneus написав: ukrprom2014 написав: Рисковано Рисковано

Понимаю.

Помню, в 2014 году читал исповедь сотрудника Дельты на ветке этого банка. Перед увольнением из банка он участвовал в due diligence Универсал банка, который Лагун хотел купить у греков. Так вот, по утверждению этого сотрудника Дельты, 70% кредитов Универсал банка на то время были очень проблемными.

Конечно, после его продажи группе ТАС новый собственник решал проблему долгов. Но поскольку по результатам стресс-тестов НБУ продолжает требовать докапитализации Универсал банка, эта проблема решена не полностью. Понимаю.Помню, в 2014 году читал исповедь сотрудника Дельты на ветке этого банка. Перед увольнением из банка он участвовал в due diligence Универсал банка, который Лагун хотел купить у греков. Так вот, по утверждению этого сотрудника Дельты, 70% кредитов Универсал банка на то время были очень проблемными.Конечно, после его продажи группе ТАС новый собственник решал проблему долгов. Но поскольку по результатам стресс-тестов НБУ продолжает требовать докапитализации Универсал банка, эта проблема решена не полностью.

Тигипко поступил умно с кредитчиками. Он начал договариваться с заемщиками на ноимлаьных условиях. Знаю больше 10 заёмщиков ипотечников которые погасили кредиты, были варианты или отдаешь залог и все прощают или выкупаешь по рыночной цене и остальное прощают или сам ищешь покупателя на недвижку продаешь деньги банку и остальное прощают. И у этих моих знакомых на всех было более 2млн дол/франков долгов. А ипотечников было немеренно. Греки на такое не шли, думали самые умные, а сами в Греции по другому со своими земляками поступали а нас Украинцев пытались отжать по полной но не смогли. Понятно что потери большие по балансу, из-за резервов но пошел поток живых денег а не просто по бухгалтерии, Тигипко купил думаю недорого банк а выжал нормально. Сейчас докапитализация может связана с сильно растущим портфелем монобанки.