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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:33
lubopytnaya написав: бульбик написав:
Коллеги, скажите где сейчас можно забить хорошие длинные гривневые столбы?
Смотря, что для Вас хорошие?
В РВС 15,5% с пополнением в течение от 1 года до 3 лет
Сумма пополнения без ограничений.
Более-менее с учётом общих тенденций.. А где ещё?
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бульбик
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Додано: Суб 15 лют, 2020 10:46
lubopytnaya написав:
Смотря, что для Вас хорошие?
В РВС 15,5% с пополнением в течение от 1 года до 3 лет
Сумма пополнения без ограничений.
Очень интересное предложение. Только вот как оформить дистанционно?
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vpchelko
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