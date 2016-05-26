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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 668669670671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:33

  lubopytnaya написав:
  бульбик написав:Коллеги, скажите где сейчас можно забить хорошие длинные гривневые столбы?

Смотря, что для Вас хорошие?
В РВС 15,5% с пополнением в течение от 1 года до 3 лет
Сумма пополнения без ограничений.


Более-менее с учётом общих тенденций.. А где ещё?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:46

  lubopytnaya написав:Смотря, что для Вас хорошие?
В РВС 15,5% с пополнением в течение от 1 года до 3 лет
Сумма пополнения без ограничений.

Очень интересное предложение. Только вот как оформить дистанционно? 15,5% - это с капитализацией?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:52

  vpchelko написав:
  lubopytnaya написав:Смотря, что для Вас хорошие?
В РВС 15,5% с пополнением в течение от 1 года до 3 лет
Сумма пополнения без ограничений.

Очень интересное предложение. Только вот как оформить дистанционно? 15,5% - это с капитализацией?

Виплата в кінці.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:30

Re: Універсал (Universal Bank)

  vpchelko написав:Только вот как оформить дистанционно?

в РВС нікак
тільки кедами
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greenozon
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