|
|
|
Універсал (Universal Bank)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:33
lubopytnaya написав: бульбик написав:
Коллеги, скажите где сейчас можно забить хорошие длинные гривневые столбы?
Смотря, что для Вас хорошие?
В РВС 15,5% с пополнением в течение от 1 года до 3 лет
Сумма пополнения без ограничений.
Более-менее с учётом общих тенденций.. А где ещё?
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:46
lubopytnaya написав:
Смотря, что для Вас хорошие?
В РВС 15,5% с пополнением в течение от 1 года до 3 лет
Сумма пополнения без ограничений.
Очень интересное предложение. Только вот как оформить дистанционно? 15,5% - это с капитализацией?
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 13:52
vpchelko написав: lubopytnaya написав:
Смотря, что для Вас хорошие?
В РВС 15,5% с пополнением в течение от 1 года до 3 лет
Сумма пополнения без ограничений.
Очень интересное предложение. Только вот как оформить дистанционно? 15,5% - это с капитализацией?
Виплата в кінці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32442
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:30
vpchelko написав:
Только вот как оформить дистанционно?
в РВС нікак
тільки кедами
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7615
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:01
greenozon написав: vpchelko написав:
Только вот как оформить дистанционно?
в РВС нікак
тільки кедами
Один раз кедами, а потом пополнение по реквизитам.
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4036
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1246 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:09
lubopytnaya написав: greenozon написав: vpchelko написав:
Только вот как оформить дистанционно?
в РВС нікак
тільки кедами
Один раз кедами, а потом пополнение по реквизитам.
по новым iban не пробовал,по прежним 2630 работало
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11912
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|38451
|4688950
|
Суб 15 лют, 2020 22:42
anis
|
|415
|53219
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|571
|188509
|
|