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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 669670671672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 12:39

  jay2004 написав:Два різних Аккаунта - в обох депо з щомісячною виплатою 31 числа кожного місяця. По одному акку - вже прийшли проценти (і успішно далі відправлені), а по іншому - нема. Чудеса...(((

ну еще +30мин и по 2му прийдут. лехтрончики ещё не добежали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 13:28

  clientage написав:
  jay2004 написав:Два різних Аккаунта - в обох депо з щомісячною виплатою 31 числа кожного місяця. По одному акку - вже прийшли проценти (і успішно далі відправлені), а по іншому - нема. Чудеса...(((

ну еще +30мин и по 2му прийдут. лехтрончики ещё не добежали :)


На 13-28 - не пришло. Жаль... печалька...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 13:33

  jay2004 написав:
  clientage написав:
  jay2004 написав:Два різних Аккаунта - в обох депо з щомісячною виплатою 31 числа кожного місяця. По одному акку - вже прийшли проценти (і успішно далі відправлені), а по іншому - нема. Чудеса...(((

ну еще +30мин и по 2му прийдут. лехтрончики ещё не добежали :)


На 13-28 - не пришло. Жаль... печалька...

тады ой.
А все время вместе заходило или эт вааще 1я выплата? Мож 2й слишком поздно оформили, типа после 20:00 и он сл. оперднем прошел?
Чо в ИБ то показывает?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 16:32

  clientage написав:тады ой.
А все время вместе заходило или эт вааще 1я выплата? Мож 2й слишком поздно оформили, типа после 20:00 и он сл. оперднем прошел?
Чо в ИБ то показывает?



Уже 5 месяцев получал проценты... Оформлены одновременно были.
В ИБ так и весят в НЕВИПЛАЧЕНЫХ...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 16:39

  jay2004 написав:
  clientage написав:тады ой.
А все время вместе заходило или эт вааще 1я выплата? Мож 2й слишком поздно оформили, типа после 20:00 и он сл. оперднем прошел?
Чо в ИБ то показывает?



Уже 5 месяцев получал проценты... Оформлены одновременно были.
В ИБ так и весят в НЕВИПЛАЧЕНЫХ...

ааа, т.е. дИвчатКа не успели до конца пащитать перед выходными :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 19:08

Re: Універсал (Universal Bank)

  clientage написав:аа, т.е. дИвчатКа не успели до конца пащитать перед выходными

не беда, всех денег не заработаешь :)
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:12

Re: Універсал (Universal Bank)

прошу коментар: вчора о 16.45 додатково поповнив депозит.
Станом на ранок 07.03 сума нарахованих відсотків за добу залишилась на рівні вчорашньої, без врахування суми нового поповнення.
Хоча у кабінеті та ТГ-каналі станом на вчора на 16.50 поповнення уже відображалось з новою сумою.
Які ваші думки ? Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:20

  stas_rst написав:прошу коментар: вчора о 16.45 додатково поповнив депозит.
Станом на ранок 07.03 сума нарахованих відсотків за добу залишилась на рівні вчорашньої, без врахування суми нового поповнення.
Хоча у кабінеті та ТГ-каналі станом на вчора на 16.50 поповнення уже відображалось з новою сумою.
Які ваші думки ? Дякую

Предположу, что день пополнения "не оплачивается"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:26

  Вкладчик1234 написав:
  stas_rst написав:прошу коментар: вчора о 16.45 додатково поповнив депозит.
Станом на ранок 07.03 сума нарахованих відсотків за добу залишилась на рівні вчорашньої, без врахування суми нового поповнення.
Хоча у кабінеті та ТГ-каналі станом на вчора на 16.50 поповнення уже відображалось з новою сумою.
Які ваші думки ? Дякую

Предположу, что день пополнения "не оплачивается"

Підтримую. З наступного дня прОцент нараховується...мабуть.
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