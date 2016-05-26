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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 лют, 2020 12:39
jay2004 написав:
Два різних Аккаунта - в обох депо з щомісячною виплатою 31 числа кожного місяця. По одному акку - вже прийшли проценти (і успішно далі відправлені), а по іншому - нема. Чудеса...(((
ну еще +30мин и по 2му прийдут. лехтрончики ещё не добежали
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 29 лют, 2020 13:28
clientage написав: jay2004 написав:
Два різних Аккаунта - в обох депо з щомісячною виплатою 31 числа кожного місяця. По одному акку - вже прийшли проценти (і успішно далі відправлені), а по іншому - нема. Чудеса...(((
ну еще +30мин и по 2му прийдут. лехтрончики ещё не добежали
На 13-28 - не пришло. Жаль... печалька...
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jay2004
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Додано: Суб 29 лют, 2020 13:33
jay2004 написав: clientage написав: jay2004 написав:
Два різних Аккаунта - в обох депо з щомісячною виплатою 31 числа кожного місяця. По одному акку - вже прийшли проценти (і успішно далі відправлені), а по іншому - нема. Чудеса...(((
ну еще +30мин и по 2му прийдут. лехтрончики ещё не добежали
На 13-28 - не пришло. Жаль... печалька...
тады ой.
А все время вместе заходило или эт вааще 1я выплата? Мож 2й слишком поздно оформили, типа после 20:00 и он сл. оперднем прошел?
Чо в ИБ то показывает?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 бер, 2020 16:32
clientage написав:
тады ой.
А все время вместе заходило или эт вааще 1я выплата? Мож 2й слишком поздно оформили, типа после 20:00 и он сл. оперднем прошел?
Чо в ИБ то показывает?
Уже 5 месяцев получал проценты... Оформлены одновременно были.
В ИБ так и весят в НЕВИПЛАЧЕНЫХ...
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jay2004
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Додано: Нед 01 бер, 2020 16:39
jay2004 написав: clientage написав:
тады ой.
А все время вместе заходило или эт вааще 1я выплата? Мож 2й слишком поздно оформили, типа после 20:00 и он сл. оперднем прошел?
Чо в ИБ то показывает?
Уже 5 месяцев получал проценты... Оформлены одновременно были.
В ИБ так и весят в НЕВИПЛАЧЕНЫХ...
ааа, т.е. дИвчатКа не успели до конца пащитать перед выходными
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 бер, 2020 19:08
clientage написав:
аа, т.е. дИвчатКа не успели до конца пащитать перед выходными
не беда, всех денег не заработаешь
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:12
прошу коментар: вчора о 16.45 додатково поповнив депозит.
Станом на ранок 07.03 сума нарахованих відсотків за добу залишилась на рівні вчорашньої, без врахування суми нового поповнення.
Хоча у кабінеті та ТГ-каналі станом на вчора на 16.50 поповнення уже відображалось з новою сумою.
Які ваші думки ? Дякую
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stas_rst
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:20
stas_rst написав:
прошу коментар: вчора о 16.45 додатково поповнив депозит.
Станом на ранок 07.03 сума нарахованих відсотків за добу залишилась на рівні вчорашньої, без врахування суми нового поповнення.
Хоча у кабінеті та ТГ-каналі станом на вчора на 16.50 поповнення уже відображалось з новою сумою.
Які ваші думки ? Дякую
Предположу, что день пополнения "не оплачивается"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:26
Вкладчик1234 написав: stas_rst написав:
прошу коментар: вчора о 16.45 додатково поповнив депозит.
Станом на ранок 07.03 сума нарахованих відсотків за добу залишилась на рівні вчорашньої, без врахування суми нового поповнення.
Хоча у кабінеті та ТГ-каналі станом на вчора на 16.50 поповнення уже відображалось з новою сумою.
Які ваші думки ? Дякую
Предположу, что день пополнения "не оплачивается"
Підтримую. З наступного дня прОцент нараховується...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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