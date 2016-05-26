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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 669670671672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 12:39

  jay2004 написав:Два різних Аккаунта - в обох депо з щомісячною виплатою 31 числа кожного місяця. По одному акку - вже прийшли проценти (і успішно далі відправлені), а по іншому - нема. Чудеса...(((

ну еще +30мин и по 2му прийдут. лехтрончики ещё не добежали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 13:28

  clientage написав:
  jay2004 написав:Два різних Аккаунта - в обох депо з щомісячною виплатою 31 числа кожного місяця. По одному акку - вже прийшли проценти (і успішно далі відправлені), а по іншому - нема. Чудеса...(((

ну еще +30мин и по 2му прийдут. лехтрончики ещё не добежали :)


На 13-28 - не пришло. Жаль... печалька...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 13:33

  jay2004 написав:
  clientage написав:
  jay2004 написав:Два різних Аккаунта - в обох депо з щомісячною виплатою 31 числа кожного місяця. По одному акку - вже прийшли проценти (і успішно далі відправлені), а по іншому - нема. Чудеса...(((

ну еще +30мин и по 2му прийдут. лехтрончики ещё не добежали :)


На 13-28 - не пришло. Жаль... печалька...

тады ой.
А все время вместе заходило или эт вааще 1я выплата? Мож 2й слишком поздно оформили, типа после 20:00 и он сл. оперднем прошел?
Чо в ИБ то показывает?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 16:32

  clientage написав:тады ой.
А все время вместе заходило или эт вааще 1я выплата? Мож 2й слишком поздно оформили, типа после 20:00 и он сл. оперднем прошел?
Чо в ИБ то показывает?



Уже 5 месяцев получал проценты... Оформлены одновременно были.
В ИБ так и весят в НЕВИПЛАЧЕНЫХ...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 16:39

  jay2004 написав:
  clientage написав:тады ой.
А все время вместе заходило или эт вааще 1я выплата? Мож 2й слишком поздно оформили, типа после 20:00 и он сл. оперднем прошел?
Чо в ИБ то показывает?



Уже 5 месяцев получал проценты... Оформлены одновременно были.
В ИБ так и весят в НЕВИПЛАЧЕНЫХ...

ааа, т.е. дИвчатКа не успели до конца пащитать перед выходными :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 19:08

Re: Універсал (Universal Bank)

  clientage написав:аа, т.е. дИвчатКа не успели до конца пащитать перед выходными

не беда, всех денег не заработаешь :)
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:12

Re: Універсал (Universal Bank)

прошу коментар: вчора о 16.45 додатково поповнив депозит.
Станом на ранок 07.03 сума нарахованих відсотків за добу залишилась на рівні вчорашньої, без врахування суми нового поповнення.
Хоча у кабінеті та ТГ-каналі станом на вчора на 16.50 поповнення уже відображалось з новою сумою.
Які ваші думки ? Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:20

  stas_rst написав:прошу коментар: вчора о 16.45 додатково поповнив депозит.
Станом на ранок 07.03 сума нарахованих відсотків за добу залишилась на рівні вчорашньої, без врахування суми нового поповнення.
Хоча у кабінеті та ТГ-каналі станом на вчора на 16.50 поповнення уже відображалось з новою сумою.
Які ваші думки ? Дякую

Предположу, что день пополнения "не оплачивается"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:26

  Вкладчик1234 написав:
  stas_rst написав:прошу коментар: вчора о 16.45 додатково поповнив депозит.
Станом на ранок 07.03 сума нарахованих відсотків за добу залишилась на рівні вчорашньої, без врахування суми нового поповнення.
Хоча у кабінеті та ТГ-каналі станом на вчора на 16.50 поповнення уже відображалось з новою сумою.
Які ваші думки ? Дякую

Предположу, что день пополнения "не оплачивается"

Підтримую. З наступного дня прОцент нараховується...мабуть.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:58

Re: Універсал (Universal Bank)

дякую, суботня прострація мабуть після тижня робочого ... не врахував, що на ранок по суті нарахування за попередню добу по старій сумі ...
вчора намагався поповнити до закриття банківського дня, щоб вихідні дні не випали з нарахування, бо шкода втрачати бакс за день на різниці поповнення :)
завтра п.с. відпишусь :)
stas_rst
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