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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:10
Re: Універсал (Universal Bank)
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:34
%% по вкладу
Банк 2-й месяц подряд недоначисляет %% по вкладу примерно за один день. Так было за январь, а теперь и за февраль. Заметила, что это происходит, когда день начисления выпадает на выходной. За два месяца уже набралась сумма недоначисленных и невыплаченных %% (думала, что за январь доначислят и выплатят хотя бы в марте - ан нет!).
Позвонила во вторник в поддержку, обещали дать ответ во вторник/среду. В четверг (сегодня) звоню снова, ответа по-прежнему нет. Потребовала зарегистрировать жалобу, так и номер жалобы обещали сообщить только к концу дня. А их обещания, как выяснилось, так и остаются обещаниями.
Неприятно
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:46
Annet_ А нету возможности, как-то выписку по депозиту запросить? Чтобы они объяснили, откуда цифры берутся
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:51
Я ведь попросила поддержу вообще дать мне хоть какой-то ответ, - и тишина... Даже номер жалобы неизвестно, когда сформируется.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:17
Re: Універсал (Universal Bank)
Які є варіанти забрати гроші безналом з Ощадного в Конкорд і ТАС? На випадок, якщо відділення закриють з відомих причин.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:00
На картку під депо є вихід з Ощадного?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:47
Re: Універсал (Universal Bank)
Картки нема (є лише картка monobank). ) Юзаю касу.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:15
Тоді слід відкрити...на всякий пожарний.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:16
Rebel напишите в поддерку мони, может они как-то перебросят, но сомнительно конечно.. странно что у вас нету карты
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