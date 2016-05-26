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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 670671672673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:39

так і є ... пішли усі зарахування наступним днем :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:10

Re: Універсал (Universal Bank)

  stas_rst написав:так і є ... пішли усі зарахування наступним днем

Видимо длинные выходные сказались.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:34

%% по вкладу

Банк 2-й месяц подряд недоначисляет %% по вкладу примерно за один день. Так было за январь, а теперь и за февраль. Заметила, что это происходит, когда день начисления выпадает на выходной. За два месяца уже набралась сумма недоначисленных и невыплаченных %% (думала, что за январь доначислят и выплатят хотя бы в марте - ан нет!).
Позвонила во вторник в поддержку, обещали дать ответ во вторник/среду. В четверг (сегодня) звоню снова, ответа по-прежнему нет. Потребовала зарегистрировать жалобу, так и номер жалобы обещали сообщить только к концу дня. А их обещания, как выяснилось, так и остаются обещаниями.
Неприятно :evil:
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:46

Annet_ А нету возможности, как-то выписку по депозиту запросить? Чтобы они объяснили, откуда цифры берутся
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:51

  omb написав:Annet_ А нету возможности, как-то выписку по депозиту запросить? Чтобы они объяснили, откуда цифры берутся

Я ведь попросила поддержу вообще дать мне хоть какой-то ответ, - и тишина... Даже номер жалобы неизвестно, когда сформируется.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:17

Re: Універсал (Universal Bank)

Які є варіанти забрати гроші безналом з Ощадного в Конкорд і ТАС? На випадок, якщо відділення закриють з відомих причин.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:00

  Rebel написав:Які є варіанти забрати гроші безналом з Ощадного в Конкорд і ТАС? На випадок, якщо відділення закриють з відомих причин.

На картку під депо є вихід з Ощадного?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:47

Re: Універсал (Universal Bank)

Картки нема (є лише картка monobank). ) Юзаю касу.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:15

  Rebel написав:Картки нема (є лише картка monobank). ) Юзаю касу.

Тоді слід відкрити...на всякий пожарний.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:16

Rebel напишите в поддерку мони, может они как-то перебросят, но сомнительно конечно.. странно что у вас нету карты
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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