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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 671672673674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:11

  Rebel написав:Картки нема (є лише картка monobank). ) Юзаю касу.

Картка моментальна ввідкривається там же у відділенні.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:34

  Annet_ написав:Банк 2-й месяц подряд недоначисляет %% по вкладу примерно за один день. Так было за январь, а теперь и за февраль. Заметила, что это происходит, когда день начисления выпадает на выходной. За два месяца уже набралась сумма недоначисленных и невыплаченных %% (думала, что за январь доначислят и выплатят хотя бы в марте - ан нет!).
Позвонила во вторник в поддержку, обещали дать ответ во вторник/среду. В четверг (сегодня) звоню снова, ответа по-прежнему нет. Потребовала зарегистрировать жалобу, так и номер жалобы обещали сообщить только к концу дня. А их обещания, как выяснилось, так и остаются обещаниями.
Неприятно :evil:


Напишите, пожалуйста, в личные сообщения ваш ИНН и контактный номер телефона. Выясним в чем причина
Universal Bank
Представник банку
 
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  #<1 ... 671672673674
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