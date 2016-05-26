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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:11
Rebel написав:
Картки нема (є лише картка monobank). ) Юзаю касу.
Картка моментальна ввідкривається там же у відділенні.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:34
Annet_ написав:
Банк 2-й месяц подряд недоначисляет %% по вкладу примерно за один день. Так было за январь, а теперь и за февраль. Заметила, что это происходит, когда день начисления выпадает на выходной. За два месяца уже набралась сумма недоначисленных и невыплаченных %% (думала, что за январь доначислят и выплатят хотя бы в марте - ан нет!).
Позвонила во вторник в поддержку, обещали дать ответ во вторник/среду. В четверг (сегодня) звоню снова, ответа по-прежнему нет. Потребовала зарегистрировать жалобу, так и номер жалобы обещали сообщить только к концу дня. А их обещания, как выяснилось, так и остаются обещаниями.
Неприятно :evil:
Напишите, пожалуйста, в личные сообщения ваш ИНН и контактный номер телефона. Выясним в чем причина
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Додано: Суб 28 бер, 2020 15:14
Чи береться комісія при знятті готівки з Lucky Card у банкоматі Таскомбанку?
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Додано: Суб 28 бер, 2020 15:45
Rebel написав:
Чи береться комісія при знятті готівки з Lucky Card у банкоматі Таскомбанку?
1% min 15 Гривень.
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