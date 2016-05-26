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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 671672673674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 604
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
154
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
110
Всього голосів : 604
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:11

  Rebel написав:Картки нема (є лише картка monobank). ) Юзаю касу.

Картка моментальна ввідкривається там же у відділенні.
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:34

  Annet_ написав:Банк 2-й месяц подряд недоначисляет %% по вкладу примерно за один день. Так было за январь, а теперь и за февраль. Заметила, что это происходит, когда день начисления выпадает на выходной. За два месяца уже набралась сумма недоначисленных и невыплаченных %% (думала, что за январь доначислят и выплатят хотя бы в марте - ан нет!).
Позвонила во вторник в поддержку, обещали дать ответ во вторник/среду. В четверг (сегодня) звоню снова, ответа по-прежнему нет. Потребовала зарегистрировать жалобу, так и номер жалобы обещали сообщить только к концу дня. А их обещания, как выяснилось, так и остаются обещаниями.
Неприятно :evil:


Напишите, пожалуйста, в личные сообщения ваш ИНН и контактный номер телефона. Выясним в чем причина
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:14

Re: Універсал (Universal Bank)

Чи береться комісія при знятті готівки з Lucky Card у банкоматі Таскомбанку?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:45

  Rebel написав:Чи береться комісія при знятті готівки з Lucky Card у банкоматі Таскомбанку?


1% min 15 Гривень.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:17

Re: Універсал (Universal Bank)

нагадайте, яка комісія в ІБ переводу на карту іншого банку,
у формі пише щось "згідно з тарифами банку", але конкретне число не відсвічує.
Скільки це буде для 1000 грн і для 10000 грн.?
Як рахується: фіксована сума + %, чи % але не менше Х грн. чи як?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:32

  flyman написав:нагадайте, яка комісія в ІБ переводу на карту іншого банку,
у формі пише щось "згідно з тарифами банку", але конкретне число не відсвічує.
Скільки це буде для 1000 грн і для 10000 грн.?
Як рахується: фіксована сума + %, чи % але не менше Х грн. чи як?

Кидайте Ахметбаєм.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:09

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:нагадайте, яка комісія в ІБ переводу на карту іншого банку,
у формі пише щось "згідно з тарифами банку", але конкретне число не відсвічує.
Скільки це буде для 1000 грн і для 10000 грн.?
Як рахується: фіксована сума + %, чи % але не менше Х грн. чи як?

Кидайте Ахметбаєм.

там, 1000 була десь за ціну проїзду в маршрутці, 0,75% але не менше 5грн, чи не так?
але мене цікавить формула комісій Універсала
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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