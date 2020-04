Додано: Пон 06 кві, 2020 14:17

нагадайте, яка комісія в ІБ переводу на карту іншого банку,

у формі пише щось "згідно з тарифами банку", але конкретне число не відсвічує.

Скільки це буде для 1000 грн і для 10000 грн.?

Як рахується: фіксована сума + %, чи % але не менше Х грн. чи як?

