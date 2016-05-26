lubopytnaya Безналом. Але запитання про інше - чи нараховується якась комісія за від'ємний залишок? В тарифах карти нічого про овердрафт не знайшов.
P.S. Зранку наступного дня "залишок" досі на 1000 менший ніж "доступно". WTF?!
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Додано: Чет 16 кві, 2020 09:14
lubopytnaya Безналом. Але запитання про інше - чи нараховується якась комісія за від'ємний залишок? В тарифах карти нічого про овердрафт не знайшов.
P.S. Зранку наступного дня "залишок" досі на 1000 менший ніж "доступно". WTF?!
Додано: Чет 16 кві, 2020 09:52
В Універсала таке явище відоме. Наприклад, вчора прийшли проценти по депо (за допомогою Пуша), а в Веб-версії - по нулях (до речі, цілий день).
Але... заходиш в Телеграм і там корректний баланс. І потім тягнеш Монею, і все тягнеться ...!
Додано: Чет 16 кві, 2020 10:53
jay2004 Тягнеться. Але чи не нараховують потім комісію за вихід в мінус?
Додано: Чет 16 кві, 2020 11:06
Додано: Чет 16 кві, 2020 11:36
Комса2 приймає СЕПикм на 2630 ...потестив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:22
Re: Універсал (Universal Bank)
Доповідаю по ситуації з переказами з карткового рахунку, на який надійши "свіжі" кошти:
* переказ на Монобанк працює, при цьому залишок йде в мінус
* комісію за мінус не нараховують
* переказ на власний депозит не працює доки кошти не зарахуються "повністю"
* "забраковані" платежі створені в ІБ не скасовуються автоматично, а продовжують висіти і "вистрілюють", щойно на картковому рахунку з'являється доступний баланс
* алгоритм розрахунку "залишку" "трохи по-дебільному написаний" - він не лише йде в мінус при позитивному балансі, а ще й може бути плюсовим при нульовому балансі, оновлення до "нормальних" значень займає декілька днів.
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:31
Вангону , карта Lucky Card такі чудеса крутить. Змініть карту.
Додано: Сер 22 кві, 2020 14:49
По Платині під депо вроді те саме.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 22 кві, 2020 14:59
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:53
Re: Універсал (Universal Bank)
У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?
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