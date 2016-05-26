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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 672673674675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 09:14

lubopytnaya Безналом. Але запитання про інше - чи нараховується якась комісія за від'ємний залишок? В тарифах карти нічого про овердрафт не знайшов.

P.S. Зранку наступного дня "залишок" досі на 1000 менший ніж "доступно". WTF?!
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 09:52

  Rebel написав:lubopytnaya Безналом. Але запитання про інше - чи нараховується якась комісія за від'ємний залишок? В тарифах карти нічого про овердрафт не знайшов.

P.S. Зранку наступного дня "залишок" досі на 1000 менший ніж "доступно". WTF?!


В Універсала таке явище відоме. Наприклад, вчора прийшли проценти по депо (за допомогою Пуша), а в Веб-версії - по нулях (до речі, цілий день).
Але... заходиш в Телеграм і там корректний баланс. І потім тягнеш Монею, і все тягнеться :wink: ...!
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 10:53

jay2004 Тягнеться. :) Але чи не нараховують потім комісію за вихід в мінус?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 11:06

  Rebel написав:jay2004 Тягнеться. :) Але чи не нараховують потім комісію за вихід в мінус?

І Універсала або тягнеться без комісу, або не тягнеться
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 11:36

Комса2 приймає СЕПикм на 2630 ...потестив. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:22

Re: Універсал (Universal Bank)

Доповідаю по ситуації з переказами з карткового рахунку, на який надійши "свіжі" кошти:
* переказ на Монобанк працює, при цьому залишок йде в мінус
* комісію за мінус не нараховують
* переказ на власний депозит не працює доки кошти не зарахуються "повністю"
* "забраковані" платежі створені в ІБ не скасовуються автоматично, а продовжують висіти і "вистрілюють", щойно на картковому рахунку з'являється доступний баланс
* алгоритм розрахунку "залишку" "трохи по-дебільному написаний" - він не лише йде в мінус при позитивному балансі, а ще й може бути плюсовим при нульовому балансі, оновлення до "нормальних" значень займає декілька днів.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:31

  Rebel написав:Доповідаю по ситуації з переказами з карткового рахунку, на який надійши "свіжі" кошти:
* переказ на Монобанк працює, при цьому залишок йде в мінус
* комісію за мінус не нараховують
* переказ на власний депозит не працює доки кошти не зарахуються "повністю"
* "забраковані" платежі створені в ІБ не скасовуються автоматично, а продовжують висіти і "вистрілюють", щойно на картковому рахунку з'являється доступний баланс
* алгоритм розрахунку "залишку" "трохи по-дебільному написаний" - він не лише йде в мінус при позитивному балансі, а ще й може бути плюсовим при нульовому балансі, оновлення до "нормальних" значень займає декілька днів.


Вангону :wink: , карта Lucky Card такі чудеса крутить. Змініть карту.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:49

  jay2004 написав:
  Rebel написав:Доповідаю по ситуації з переказами з карткового рахунку, на який надійши "свіжі" кошти:
* переказ на Монобанк працює, при цьому залишок йде в мінус
* комісію за мінус не нараховують
* переказ на власний депозит не працює доки кошти не зарахуються "повністю"
* "забраковані" платежі створені в ІБ не скасовуються автоматично, а продовжують висіти і "вистрілюють", щойно на картковому рахунку з'являється доступний баланс
* алгоритм розрахунку "залишку" "трохи по-дебільному написаний" - він не лише йде в мінус при позитивному балансі, а ще й може бути плюсовим при нульовому балансі, оновлення до "нормальних" значень займає декілька днів.


Вангону :wink: , карта Lucky Card такі чудеса крутить. Змініть карту.

По Платині під депо вроді те саме. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:59

  Квесторе_поверніться написав:Комса2 приймає СЕПикм на 2630 ...потестив. :oops:

Спасиб. Будем депо прямо пополнять.
demichh
 
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Re: Універсал (Universal Bank)

У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?
ricardo
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