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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:18
ricardo написав:
У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?
Про яких людей і які послуги йде мова?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:27
ricardo написав:
У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?
ТАС та Абанк. Абанк сподобався більше, набагато менше гемору з відкриттям моно депозитів та зняттям з них коштів. В ТАСі вимагали довідку при спробі зняти 20к у.о. з айрон депозита, в Абанку видали навіть без паспорта))))
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