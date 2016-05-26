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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 673674675676

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:18

  ricardo написав:У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?

Про яких людей і які послуги йде мова?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4350
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:27

  ricardo написав:У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?

ТАС та Абанк. Абанк сподобався більше, набагато менше гемору з відкриттям моно депозитів та зняттям з них коштів. В ТАСі вимагали довідку при спробі зняти 20к у.о. з айрон депозита, в Абанку видали навіть без паспорта))))
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 912
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:13

  Sain_повернувся написав:
  ricardo написав:У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?

ТАС та Абанк. Абанк сподобався більше, набагато менше гемору з відкриттям моно депозитів та зняттям з них коштів. В ТАСі вимагали довідку при спробі зняти 20к у.о. з айрон депозита, в Абанку видали навіть без паспорта))))

Ви тут нас не плутайте. В А-Банку првцюють лише з Моно, а з "великим" універсалом вони ніякої справи не мають. Для тих, хто застряг у "великому" є лише ТАС і лише на вихід, ну, або далі співпрацювати через віддалені канали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Подякували: 540 раз.
 
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  #<1 ... 673674675676
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