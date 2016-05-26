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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:18
ricardo написав:
У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?
Про яких людей і які послуги йде мова?
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:27
ricardo написав:
У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?
ТАС та Абанк. Абанк сподобався більше, набагато менше гемору з відкриттям моно депозитів та зняттям з них коштів. В ТАСі вимагали довідку при спробі зняти 20к у.о. з айрон депозита, в Абанку видали навіть без паспорта))))
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:13
Sain_повернувся написав: ricardo написав:
У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?
ТАС та Абанк. Абанк сподобався більше, набагато менше гемору з відкриттям моно депозитів та зняттям з них коштів. В ТАСі вимагали довідку при спробі зняти 20к у.о. з айрон депозита, в Абанку видали навіть без паспорта))))
Ви тут нас не плутайте. В А-Банку првцюють лише з Моно, а з "великим" універсалом вони ніякої справи не мають. Для тих, хто застряг у "великому" є лише ТАС і лише на вихід, ну, або далі співпрацювати через віддалені канали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:16
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Додано: Вів 02 чер, 2020 18:00
Гарячка каже, що з завтрашнього дня Ощадний 9%, підозрюю, що і решта теж униз (забув уточнити). Якщо хтось планувати садити саджанці, то зараз саме час.
P.S. знаю, що і те, що є вже сумно. "Інформую, а не агітую".
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:14
klug написав:
Гарячка каже, що з завтрашнього дня Ощадний 9%, підозрюю, що і решта теж униз (забув уточнити). Якщо хтось планувати садити саджанці, то зараз саме час.
P.S. знаю, що і те, що є вже сумно. "Інформую, а не агітую".
Пока только ощадный снизили.
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