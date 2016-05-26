ricardo написав:У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?
ТАС та Абанк. Абанк сподобався більше, набагато менше гемору з відкриттям моно депозитів та зняттям з них коштів. В ТАСі вимагали довідку при спробі зняти 20к у.о. з айрон депозита, в Абанку видали навіть без паспорта))))
ricardo написав:У банка 21 відділення лише. В більшості обласних центрів його нема. А де люди обслуговуються, в ТАСі?
ТАС та Абанк. Абанк сподобався більше, набагато менше гемору з відкриттям моно депозитів та зняттям з них коштів. В ТАСі вимагали довідку при спробі зняти 20к у.о. з айрон депозита, в Абанку видали навіть без паспорта))))
Ви тут нас не плутайте. В А-Банку првцюють лише з Моно, а з "великим" універсалом вони ніякої справи не мають. Для тих, хто застряг у "великому" є лише ТАС і лише на вихід, ну, або далі співпрацювати через віддалені канали.
kianushkolosov написав:klug Похоже условия изменились Обратил внимание что максимальная сумма пополнения не больше начальной суммы
По нових депо...чи і по старих?
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