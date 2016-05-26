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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:45
kianushkolosov с такими ставками еще и страхуются.. мдэ
Кешбечные карты!
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:32
Re: Універсал (Universal Bank)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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