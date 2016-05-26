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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:45
kianushkolosov с такими ставками еще и страхуются.. мдэ
Кешбечные карты!
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:32
Re: Універсал (Universal Bank)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:13
Re: Універсал (Universal Bank)
Депо відкриті після 7.02.20 - 100% поповнення
відкриті раніше - без змін
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:44
Інфо незрозуміла...звідки вона?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:47
З відділення
промокод від Мінфіна UF9U733
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