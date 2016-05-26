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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:45
kianushkolosov с такими ставками еще и страхуются.. мдэ
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:32
omb написав:
с такими ставками еще и страхуются.. мдэ
я це прочитав як натякщо це скоро буде "ЖИРРР"
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greenozon
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:13
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:44
wolt450 написав:
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:47
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав:
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Інфо незрозуміла...звідки вона?
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wolt450
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:07
wolt450 написав:
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Спасибо, значит все-таки смогу пополнить свой столбик.
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