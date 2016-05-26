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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 674675676677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:45

kianushkolosov с такими ставками еще и страхуются.. мдэ
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:32

Re: Універсал (Universal Bank)

  omb написав:с такими ставками еще и страхуются.. мдэ


я це прочитав як натякщо це скоро буде "ЖИРРР"
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:13

Re: Універсал (Universal Bank)

Депо відкриті після 7.02.20 - 100% поповнення
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:44

  wolt450 написав:Депо відкриті після 7.02.20 - 100% поповнення
відкриті раніше - без змін

Інфо незрозуміла...звідки вона?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:47

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Депо відкриті після 7.02.20 - 100% поповнення
відкриті раніше - без змін

Інфо незрозуміла...звідки вона?


З відділення
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:07

  wolt450 написав:Депо відкриті після 7.02.20 - 100% поповнення
відкриті раніше - без змін

Спасибо, значит все-таки смогу пополнить свой столбик.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:38

Тігібка мочать як тільки можуть
то ТАС штрафануть, то другий банк
хто на черзі? монокотікі? :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/44317 ... onitoryngu
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:53

Універсал (Universal Bank)

  greenozon написав:Тігібка мочать як тільки можуть
то ТАС штрафануть, то другий банк
хто на черзі? монокотікі? :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/44317 ... onitoryngu

01.02.2019
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:54

Re: Універсал (Universal Bank)

  greenozon написав:Тігібка мочать як тільки можуть


Можливо, подяка піаніста за те, що не захотів бути Прем'єром :)
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