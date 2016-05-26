|
|
Універсал (Universal Bank)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 03:06
Впали до 11.5
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3362
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|41122
|4984902
|
Сер 17 чер, 2020 01:47
VASH
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 19:29
|581
|192392
|
П'ят 01 тра, 2020 07:26
cohan
|
|415
|55320
|