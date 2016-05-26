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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 03:06
Re: Універсал (Universal Bank)
Впали до 11.5
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:07
В ИБ -- 0,75%, MIN 10 Гривень, MAX 1000 Гривень
В отд-и -- 1%, MIN 15 Гривень, MAX 1500 Гривень
Ноо, кажись, у кого есть Пакет Лакки, то у него СЭП из ИБ нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:31
На котобанку ходить безкоштовно, а далі розберетесь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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