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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 03:06

Re: Універсал (Universal Bank)

Впали до 11.5
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:20

Снова ставки вниз - теперь до 10.5%
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:57

Господа, сколько стоит СЭП из Универсала?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:07

  tano написав:Господа, сколько стоит СЭП из Универсала?


В ИБ -- 0,75%, MIN 10 Гривень, MAX 1000 Гривень
В отд-и -- 1%, MIN 15 Гривень, MAX 1500 Гривень
Ноо, кажись, у кого есть Пакет Лакки, то у него СЭП из ИБ нашару :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:31

На котобанку ходить безкоштовно, а далі розберетесь.
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А что с телеграмм аккаунтом банка?
lloydbanksua
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