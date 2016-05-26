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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 03:06
Впали до 11.5
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wolt450
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Додано: Вів 21 лип, 2020 20:20
Снова ставки вниз - теперь до 10.5%
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:57
Господа, сколько стоит СЭП из Универсала?
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tano
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:07
tano написав:
Господа, сколько стоит СЭП из Универсала?
В ИБ -- 0,75%, MIN 10 Гривень, MAX 1000 Гривень
В отд-и -- 1%, MIN 15 Гривень, MAX 1500 Гривень
Ноо, кажись, у кого есть Пакет Лакки, то у него СЭП из ИБ нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
- Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:31
На котобанку ходить безкоштовно, а далі розберетесь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:59
А что с телеграмм аккаунтом банка?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:07
lloydbanksua UniversalBank_Bot
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Яша
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Додано: Суб 01 сер, 2020 15:06
Яша написав:lloydbanksua
UniversalBank_Bot
У меня просто канал, на который был подписан сейчас удален.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 02 сер, 2020 05:22
щоб отримати валютний вклад котобанка на яку карту універсалу краще розжитися?
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vovamuha007
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Додано: Нед 02 сер, 2020 05:28
vovamuha007 написав:
щоб отримати валютний вклад котобанка на яку карту універсалу краще розжитися?
нужна валютная карта котобанка, но снятие с карты с комиссией 0,9%,
получение депозита без комисии в кассе универсала или а-банка
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Bosstone
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