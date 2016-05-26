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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 06:03
Bosstone написав: vovamuha007 написав:
щоб отримати валютний вклад котобанка на яку карту універсалу краще розжитися?
нужна валютная карта котобанка, но снятие с карты с комиссией 0,9%,
получение депозита без комисии в кассе универсала или а-банка
Перекладаю: при закритті котодепозиту гроші на картку не скидати, серед варіантів отримання вибрати отримання у касі Універсалбанку, у касі зняття за кодом.
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