RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 676677678679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 06:03

  Bosstone написав:
  vovamuha007 написав:щоб отримати валютний вклад котобанка на яку карту універсалу краще розжитися?

нужна валютная карта котобанка, но снятие с карты с комиссией 0,9%,
получение депозита без комисии в кассе универсала или а-банка

Перекладаю: при закритті котодепозиту гроші на картку не скидати, серед варіантів отримання вибрати отримання у касі Універсалбанку, у касі зняття за кодом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 18.08.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:02

Re: Універсал (Universal Bank)

  klug написав:серед варіантів отримання вибрати отримання у касі Універсалбанку, у касі зняття за кодом.


4 міста на всю країну? :)

http://prntscr.com/tsn4np
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9145
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:31

  greenozon написав:
  klug написав:серед варіантів отримання вибрати отримання у касі Універсалбанку, у касі зняття за кодом.


4 міста на всю країну? :)

http://prntscr.com/tsn4np

І? У цих містах ніхто не живе? Людина чітко запитала на гілці Універсалу, як забрати в Універсалі, на що отримала відповідь. В той же час, для А-Банки алгоритм аналогічний. Як Ви бачите свою роль у вирішенні цієї проблеми "якщо не секрет"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 18.08.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 676677678679
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ingtrans, ramaz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4202, 4203, 4204
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42030 5086266
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 14:45
kreuz
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 40, 41, 42
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 19:08
417 56241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 18:01
sens
MTB BANK 1 ... 57, 58, 59
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 19:29
581 192798
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2020 07:26
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.