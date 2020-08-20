Перекладаю: при закритті котодепозиту гроші на картку не скидати, серед варіантів отримання вибрати отримання у касі Універсалбанку, у касі зняття за кодом.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 06:03
Перекладаю: при закритті котодепозиту гроші на картку не скидати, серед варіантів отримання вибрати отримання у касі Універсалбанку, у касі зняття за кодом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 02 сер, 2020 14:02
Re: Універсал (Universal Bank)
4 міста на всю країну?
Востаннє редагувалось greenozon в Нед 02 сер, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 02 сер, 2020 14:31
І? У цих містах ніхто не живе? Людина чітко запитала на гілці Універсалу, як забрати в Універсалі, на що отримала відповідь. В той же час, для А-Банки алгоритм аналогічний. Як Ви бачите свою роль у вирішенні цієї проблеми "якщо не секрет"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 02 сер, 2020 17:51
klug
problemo is fixed
див вище
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:55
Демонструють ріст
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:05
монобанда ж работает
никому не верю
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:38
Re: Універсал (Universal Bank)
ну да ж, весь ю тьюб рекламой обложили: МОжНО депо? МОжНО валюту? МОжНО перевод?
Моно, моно и моно.
Хотя..... хороший товар в рекламе не нуждается.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 05:37
ФОПы-нелегалы или серые кардиналы повсеместно открывают монокарту и на равне с приватбанк принимают на нее платежи
никому не верю
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:04
На карту Visa Platinum Депозитная безналичные зачисление без комиссии (если с моно скинуть, например)? В тарифах указано, что без, но мало ли..
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Сер 14 жов, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:09
Колись було без.
Зараз рух іде більше з банки...шляхи виходу безналу без комісії цікавлять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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