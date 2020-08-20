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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:11

  Квесторе_поверніться написав: Колись було без. Зараз рух іде більше з банки...шляхи виходу безналу без комісії цікавлять.

Ну выход бесплатный - тянул моно, пумбом.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:19

  lloydbanksua написав:На карту Visa Platinum Депозитная безналичные зачисление без комиссии (если с моно скинуть, например)? В тарифах указано, что без, но мало ли..

Без
https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/2020/1-tarifi-at-universal-bank-na-rozrakhunkovo-kasove-obslugovuvannya-fizichnikh-osib-vlasnikiv-paketiv-platinumdepozitniy-ta-lucky-carddepozitniy.pdf
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:23

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: Колись було без. Зараз рух іде більше з банки...шляхи виходу безналу без комісії цікавлять.

Ну выход бесплатный - тянул моно, пумбом.

Ок. А СЕП з Комси2 в якій ціні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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