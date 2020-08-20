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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:11
Квесторе_поверніться написав:
Колись було без. Зараз рух іде більше з банки...шляхи виходу безналу без комісії цікавлять.
Ну выход бесплатный - тянул моно, пумбом.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:19
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:23
lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав:
Колись було без. Зараз рух іде більше з банки...шляхи виходу безналу без комісії цікавлять.
Ну выход бесплатный - тянул моно, пумбом.
Ок. А СЕП з Комси2 в якій ціні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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