Ну выход бесплатный - тянул моно, пумбом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:11
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:19
Без
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:23
Ок. А СЕП з Комси2 в якій ціні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 14 жов, 2020 20:07
Додано: Сер 14 жов, 2020 22:18
Re: Універсал (Universal Bank)
Моно это составная часть Универсала. Через ИБ Универсала на МОНО по 2620 ходит как часы и без комисса. Считается как перевод между своими счетами.
Таки да за октябрь, ноябрь Универсал знатно похудеет по депозитам , 18,5 уходят в небытие и взамен предложить НЕЧЕГО.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 14 жов, 2020 22:20
Re: Універсал (Universal Bank)
Там вступили в действия обновленные тарифы.
СЕПарики с депозитки Универа - платные.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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