sens
если и остальные сделают как Вы
Не случилось явного оттока денег с депозитов вкладчиков.
Отмечается, что украинцы стали даже больше экономить в банках.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:21
sens
если и остальные сделают как Вы
Не случилось явного оттока денег с депозитов вкладчиков.
Отмечается, что украинцы стали даже больше экономить в банках.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:14
навіщо банкам (дорогущі) депозити якщо НБУ дає під 6%?
питання риторичне
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:04
Re: Універсал (Universal Bank)
Меня не нужно уговаривать, у меня по карте Универа - капут .
Скоро конец срока действия. отделений нету - в Киев я не попрусь в декабре в РАЗГАР КОВИДА менять карту.
Страницу Универсала я для себя перевернул - часть перекинул на МОНО и разошлось как вода в решете , часть выгреб через банкоматы ( благо форум подучил ) .
Универ и без меня зачахнет , Моно превратится в обычный полочный продукт .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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