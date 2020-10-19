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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:21

sens
если и остальные сделают как Вы :D
Не случилось явного оттока денег с депозитов вкладчиков.
Отмечается, что украинцы стали даже больше экономить в банках.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:14

  sens написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:..можна.


Кстати о птичках - Депозитная ВИЗА Платинум в минуса не заходит.
Пытался СЕПарнуть остаток , да на Форвард , а не на МОНО - пришла СМС пдатиж не виконало ( недостатньо кошт1в) . такой себе + .

Все забирал налом. Уговаривали. И дату выдачи средств попытались перенести на другой месяц -…вообщем ожидаем тут увеличение %


навіщо банкам (дорогущі) депозити якщо НБУ дає під 6%?
питання риторичне
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:04

Re: Універсал (Universal Bank)

  sens написав:Все забирал налом. Уговаривали.


Меня не нужно уговаривать, у меня по карте Универа - капут .
Скоро конец срока действия. отделений нету - в Киев я не попрусь в декабре в РАЗГАР КОВИДА менять карту.
Страницу Универсала я для себя перевернул - часть перекинул на МОНО и разошлось как вода в решете , часть выгреб через банкоматы ( благо форум подучил ) .
Универ и без меня зачахнет , Моно превратится в обычный полочный продукт .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:18

В Комсі2 аХція вроді була...хтось заюзав? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Яша написав:здесь напрямую депозит можно пополнить сэпом с абанка или сначала карту, а снее уже депо?

Поповнював СЕПом на депо...можна.

переводить из абанка через меню мои платежи -оплата товаров услуг? какой там писать егрпоу? какое назначение платежа и кто получатель,я или банк?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:44

  Яша написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Яша написав:здесь напрямую депозит можно пополнить сэпом с абанка или сначала карту, а снее уже депо?

Поповнював СЕПом на депо...можна.

переводить из абанка через меню мои платежи -оплата товаров услуг? какой там писать егрпоу? какое назначение платежа и кто получатель,я или банк?

По старій памяті.
Вводите реквізити вручну.
Спочатку UA********000002630**********
В полі егрпоу - ВАш ІПН
Отримувач - ****** Яків ******
назначение платежа - Поповнення Депозитного рахунку *** згідно договору *** власними коштами, ПІП, ІПН, без ПДВ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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