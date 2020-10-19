sens
если и остальные сделают как Вы
Не случилось явного оттока денег с депозитов вкладчиков.
Отмечается, что украинцы стали даже больше экономить в банках.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:21
sens
если и остальные сделают как Вы
Не случилось явного оттока денег с депозитов вкладчиков.
Отмечается, что украинцы стали даже больше экономить в банках.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:14
навіщо банкам (дорогущі) депозити якщо НБУ дає під 6%?
питання риторичне
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:04
Re: Універсал (Universal Bank)
Меня не нужно уговаривать, у меня по карте Универа - капут .
Скоро конец срока действия. отделений нету - в Киев я не попрусь в декабре в РАЗГАР КОВИДА менять карту.
Страницу Универсала я для себя перевернул - часть перекинул на МОНО и разошлось как вода в решете , часть выгреб через банкоматы ( благо форум подучил ) .
Универ и без меня зачахнет , Моно превратится в обычный полочный продукт .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:18
В Комсі2 аХція вроді була...хтось заюзав?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 31 жов, 2020 09:34
переводить из абанка через меню мои платежи -оплата товаров услуг? какой там писать егрпоу? какое назначение платежа и кто получатель,я или банк?
Додано: Суб 31 жов, 2020 10:44
По старій памяті.
Вводите реквізити вручну.
Спочатку UA********000002630**********
В полі егрпоу - ВАш ІПН
Отримувач - ****** Яків ******
назначение платежа - Поповнення Депозитного рахунку *** згідно договору *** власними коштами, ПІП, ІПН, без ПДВ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:57
Re: Універсал (Universal Bank)
Ви можете пояснити простими слова это словоблудие?
пополнял моню - писал на албанском , все равно зашло........
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:44
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Суб 31 жов, 2020 19:48
Re: Універсал (Universal Bank)
три дня ждать не стал.занялся п2п.на втором переводе пообщался со стариком Мюллером.месячный лимит исчерпал,завтра второй раунд - 1 ж число,ёпть
Додано: Суб 31 жов, 2020 19:55
Кидайте на картковий 2620...а звідти в ІБ Комси2 перекинете на депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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